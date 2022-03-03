Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Ufuk Üniversitesi öğretim üyesi alacak
03.03.2022 - 17:03 | Son Güncelleme: 03.03.2022 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
831948 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/831948.aspx
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