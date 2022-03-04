Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bahçeşehir Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
04.03.2022 - 17:19 | Son Güncelleme: 04.03.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
832308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/832308.aspx
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