Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve “İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğretim üyesi alacak
04.03.2022 - 17:22 | Son Güncelleme: 04.03.2022 - 17:24
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak.
Etiketler : öğretim üyesi,
832320 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/832320.aspx
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