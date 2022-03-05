Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), matematik der- sinin hem öğrenimini kolaylaştıracak hem de öğrencilerin bu dersi küçük yaştan itibaren sevmelerini sağlayacak proje için harekete geçti. Çalışmaların sürdüğü bir dönemde eğitimci Onur Soğuk ile bu konuyu etraflıca irdeledik.

Çözüm önerilerini sunan Onur Soğuk şunları söyledi: Ülkemizde ma- tematik eğitimi her zaman problem oldu. Sürekli bu derste zorlanıyorlar. Bunu nereden anlıyoruz, özelikle YKS-LGS’de en düşük ortalama bu derste... Bu da bize öğrencilerimizin matematikten zorlandıklarının kanıtı. Matematik çok özel bir alan, bu derse karşı öğrencilerin yeteneklerini ve ilgilerinin önceden tespit edilmesi gerekir. Biz ise burada bütün öğrencilere, okul türleri ayırt etmeden aynı şekilde öğretiyoruz. Türkiye’de çok yoğun bir matematik programı var. Müfredat programız çok ağır. Öğrencilere limit, integral, türev hepsini anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla öğrenciler bu yükün altında eziliyor. Bir müddet sonra kaldıramıyorlar. Ardından bu dersten kopuyorlar.

KADEMELİ EĞİTİM VERİLMELİ

Yeteneklerini gözetmeden aynı şekilde dersi vermenin sonucunda bunlar oluyor. Bu konuda yapılması gereken tıpkı İngilizce gibi bir kur sisteminin hayata geçirilmesi. Öğrencilere alabildiği kadar eğitimi verip ardından kademeli olarak matematik müfredatı verilmeli. Bir bardağa suyu yavaş yavaş doldurmak yerine tazyikli suyla doldurmaya çalışıyoruz. O tazyikli sudan dolayı o bardağı hiçbir zaman dolduramıyoruz. Sonrasında 12 yıl eğitim alan öğrencilerimiz üniversite sınavında eksi net yapıyorlar. Oysa ilgi ve yeteneği tespit edip alabildikleri temel matematiği verip bir seviyeye getirdikten sonra bir üst aşamaya geçilecek dersi öğretirsek eksi netler artıya geçer. Dersten de bu kadar soğuk olmazlar. Zor ama imkânsız değil.

MÜFREDAT BASKISI KIRILMALI

Öğretmenlere de müfredat baskısını kaldırmak gerekir. Onları sıkanlardan biri de bu olay. MEB yıl içinde bunları öğreteceksin diyor. Öğretmen bu telaşla çalışıyor, öğrenciler de bir müddet sonra kopuyor. Öğrencinin anlamasının ötesinde kâğıt üstünde öğretme durumuna geçiliyor. Öğretmenden bu isteniliyor, onların da yapacakları bir şey yok ama MEB, sınıfın durumuna göre inisiyatifi biraz da onlara bırakmalı. Matematik dersine ilginin az olduğu bir alanda öğretmen derse girebiliyorsa ‘Ben bu sınıfta temel matematiği buraya kadar getirebildim’ diyerek belli bir seviye taşıması gerekir. Son dönemde özelikle TYT-LGS’de kaliteli, düşündürücü matematik soruları görüyoruz ama bunu çözebilecek düzeyde öğrenci yetiştiremiyoruz. Öğretmenlerimiz de bundan uzak. Eğitim fakültelerinde okurken bile buna uygun eğitim almaları gerekir. Bunun yanında mevcut matematik öğretmenlerine de MEB'in hayal ettiği seviyeye ulaşılması noktasında iç eğitimle anlatması gerekir. Önce bu durumu onların kavraması gerekir. Onlara danışmadan atı- lan her yol ters teper. Üstten bir talimatla yapılan düzenlemelerle bunun hayata geçmesi zor olur.

BAKAN ÖZER NE DEMİŞTİ?

Matematikle ilgili bir seferberlik başlatacağız. Matematikteki öğrenme yaklaşımını değiştireceğiz. Bu ülkeye sayısal, sözel, eşit ağırlık ayrımını kim yaptıysa en büyük kötülüğü yapmış. Matematiği herkesin bilmesi gerekiyor. Yöntemi değiştirip, korkulu bir rüyadan çıkarıp, severek yani öğrendiği şeyleri yaşama da adapte etmelerini sağlayacağız.

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