Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Yaşar Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
05.03.2022 - 17:26 | Son Güncelleme: 05.03.2022 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
832653 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/832653.aspx
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