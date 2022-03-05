Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Kültür Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
05.03.2022 - 17:29 | Son Güncelleme: 05.03.2022 - 17:31
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
832656 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/832656.aspx
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