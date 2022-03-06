Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; T.C. Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) sözlü olarak yapılacak giriş sınavı ile 3 (üç) İdari Personel pozisyonuna, 3 (üç) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna ve 5 (beş) Destek Personeli (hizmetli) pozisyonuna olmak üzere; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Türk Akreditasyon Kurumu 11 personel alacak
06.03.2022 - 16:57 | Son Güncelleme: 06.03.2022 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türk Akreditasyon Kurumu, 11 personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
832938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/832938.aspx
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