Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 1.805 pozisyon için KPSS puan sıralaması ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
06.03.2022 - 17:00 | Son Güncelleme: 06.03.2022 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 1.805 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
832941 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/832941.aspx
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