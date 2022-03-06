Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Üsküdar Belediyesi zabıta memuru alacak
06.03.2022 - 17:02 | Son Güncelleme: 06.03.2022 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Üsküdar Belediye Başkanlığı, zabıta memuru alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
832944 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/832944.aspx
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