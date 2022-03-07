Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı. "Başvurunuzu son ana bırakmayın" uyarısında bulundu.

Adaylar başvurularını, bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin mobil uygulamasından veya internet sitesinden yapılabilecek.

SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Yayınlanan kılavuza göre her bir sınav için sınav ücreti 115 lira olarak belirlendi.

2021-TYT Puanı 200 ve üzeri olan ve bu puanını 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden , 2022-YKS Merkezi Yerleştirmede veya

Özel Yetenek Sınavıyla yerleştirmede kullanmak isteyen adaylar için 2022-YKS başvuru ücreti 30 lira olacak.

SONUÇLAR 20 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Haziran ayı içerisinde düzenlenecek üniversite sınavının sonuçları 20 Temmuz'da ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılacak.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıkladı ÖSYM, YKS 2. ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr sayfasından öğrenebilirsiniz. Üniversitelerde boş kalan kontenjanlar için öğrenciler 14-18 Ekim tarihleri arasında ek tercih yapmıştı.

ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için 'son gün' hatırlatması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci ek yerleştirmeleri için son gün uyarısında bulundu.