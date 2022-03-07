Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alıyor
07.03.2022 - 16:12 | Son Güncelleme: 07.03.2022 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
833310 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/833310.aspx
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