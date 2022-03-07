Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Doçent ve Dr. öğretim üyesi alıyor
07.03.2022 - 16:16 | Son Güncelleme: 07.03.2022 - 16:18
Türkiye Gazetesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Doçent ve Dr. öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
833313 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/833313.aspx
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