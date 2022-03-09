Türkiye Gazetesi

İlkbahar aylarının ilki olan Mart'ta havanın ısınmasını bekleyen vatandaşlar, kar sürprizi ile karşılaştı. Öyle ki kuvvetli kar yağışının yaşandığı illerden biri olan Bitlis'te eğitime ara verildi.

MERKEZ VE 4 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Bitlis merkez ve 4 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yüzünden il merkezi ile Tatvan, Mutki, Güroymak ve Hizan ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında, eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

9 ilde kar nedeniyle eğitime ara verildi Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yurtta bazı iller ve ilçelerde okullar tatil edildi.

Eğitime kar engeli: Çok sayıda okul tatil edildi Yurdun birçok noktasında etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar kar nedeniyle tatil edildi.

Niğde’de eğitime kar engeli Yoğun kar yağışının görüldüğü Niğde'de eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı.