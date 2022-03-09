Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte ve Bölüm/Anabilim Dalı bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.
KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
09.03.2022 - 17:21 | Son Güncelleme: 09.03.2022 - 17:23
Türkiye Gazetesi
KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
834093 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/834093.aspx
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