Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başkent Üniversitesi’nin Aşağıda Belirtilen Bölümlerine Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacaktır.
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Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Başkent Üniversitesi’nin Aşağıda Belirtilen Bölümlerine Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacaktır.
İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN
Etiketler : akademik personel,