Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
10.03.2022 - 16:05 | Son Güncelleme: 10.03.2022 - 16:06
Türkiye Gazetesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
834501 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/834501.aspx
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