Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde 25.02.2022 tarihine kadar ilgili “Dekanlıklara/Müdürlüklere” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir.
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
10.03.2022 - 16:07 | Son Güncelleme: 10.03.2022 - 16:08
Türkiye Gazetesi
Atılım Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
834504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/834504.aspx
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