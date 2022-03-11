Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
11.03.2022 - 15:22 | Son Güncelleme: 11.03.2022 - 15:23
Türkiye Gazetesi
Demiroğlu Bilim Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
834927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/834927.aspx
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