Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
İstanbul Atlas Üniversitesi 14 öğretim üyesi alıyor
11.03.2022 - 15:25 | Son Güncelleme: 11.03.2022 - 15:27
Türkiye Gazetesi
İstanbul Atlas Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
834933 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/834933.aspx
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