Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversiteye hazırlık test kitaplarında yüzde 15 civarında bir yükseliş olduğunu söyleyen kitapçı Baran Güven “Bu süreçte en çok satılan test gurubu ise TYT Paragraf kitaplarıdır” dedi.Üniversite sınavlarının isimleri değişse de içeriklerinin hemen hemen aynı olduğunu anlatan Baran Güven, her yıl bu dönemde test kitapları satışında bir dalgalanma yaşandığından bahsetti.

Pandemi döneminde üniversite sınavlarının ertelendiğini ve halk arasında iptal edilebileceği gibi dedikoduların hazırlık test kitapları satışında bir azaltma yaşattığını dile getiren Güven “Şimdi ise sınav tarihi net bir şekilde belli olduğu için insanlar da kendilerine göre bir çalışma programı yapıyor ve hangi branşta eksiklerse test kitapları temin ediyorlar. Fakat bu süreçte en çok satılan test grubu ise TYT Paragraf kitaplarıdır” diye ifade etti. İlkokulların eğitim öğretim sezonu başında aldığı Türkçe sözlükler ve imla kılavuzları gibi kitapların haricinde öğrencilerin artık pek kullanılmadığını söyleyen kitapçı Güven “Yalnızca ödev amaçlı olarak bizden deyimler ve atasözleri veya belirttiğim gibi Türkçe sözlük veya yazım kılavuzları alınıyor” diyerek gençlerin bu gibi bilgileri artık internetten öğrendiklerini ifade etti.

YKS başvurularından bugün son gün Milyonlarca üniversite adayı için 2022-YKS başvuruları bugün sona eriyor.