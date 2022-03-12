Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'dan üniversite öğrencilerine ait eserlerden oluşan sergi Uluslararası Balkan Üniversitesi 365 Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu. Trakya Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Uluslararası Novi Pazar Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenen sergide; üç ülke ve üniversiteden 60 öğrencinin eseri yer aldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün “Bizleri kendi ülkemizde gibi hissettiriyor. Öğrencilerimizin işlerinin bir arada sergilenerek etkileşim içinde olmaları ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına anlamlı olduğunu düşünüyorum. İlk sergi üniversitemizde gerçekleştirildi ve Novi Pazar’dan 20’ye yakın öğrenci gelerek atölyelerimizi gezme imkânı buldular. Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesindeki eğitime tanık oldular. Gelecek sergi Novi Pazar'da gerçekleşecek ve öğrencilerimizin çalışmaları orada da bir araya gelecek. Sanat evrensel ve bu yüzden aynı dili konuşuyor olmak ve bir arada bulunmak bizler için önemli” dedi.

Sergiden çıkan ‘Kayıp Sayfalar’ Pera Film, “Yarına Notlar” sergisinden ilham alarak hazırlanan “Kayıp Sayfalar Anıtı” başlıklı sinema antolojisini online olarak seyirciye sunuyor.