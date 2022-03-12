Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alıyor
12.03.2022 - 16:33 | Son Güncelleme: 12.03.2022 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
835338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/835338.aspx
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