Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Vakıf  Yüksek  Öğretim Kurumları   Yönetmeliği’nin  ilgili   maddeleri   uyarınca  aşağıda  nitelikleri  belirtilen  kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili yönetmelik hükümlerine göre asgari başvuru koşullarını   sağlamış   olmak   şartıyla   üniversitemiz   web   sitesinde   belirtilen   evrakları   süresi içerisinde  Üniversite  Meydanı,  No:  2,  Mustafapaşa,  Ürgüp/Nevşehir’de  bulunan  Üniversitemiz rektörlüğüne  teslim  etmeleri  gerekmektedir.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN