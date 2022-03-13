Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu   ile Öğretim    Üyeliğine    Yükseltilme    ve    Atanma    Yönetmeliğinin    ilgili    maddeleri    uyarınca, Üniversitemiz  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltme  ve  Atama  Kriterlerini  sağlamış  olmak  koşuluyla Öğretim Üyeleri alınacaktır.

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