Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
14.03.2022 - 16:53 | Son Güncelleme: 14.03.2022 - 16:55
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
836046 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/836046.aspx
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