Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
14.03.2022 - 16:56 | Son Güncelleme: 14.03.2022 - 16:58
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
836049 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/836049.aspx
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