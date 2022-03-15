Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Ankara Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alacak
15.03.2022 - 17:08 | Son Güncelleme: 15.03.2022 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak.
Etiketler : öğretim üyesi,
836484 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/836484.aspx
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