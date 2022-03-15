Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile; sağlık personeli alacağını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı 10.000 sözleşmeli sağlık personeli alacak
15.03.2022 - 17:12 | Son Güncelleme: 15.03.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı 10.000 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu.
Etiketler : sağlık bakanlığı,
836493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/836493.aspx
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