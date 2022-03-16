Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doktor öğretim üyesi) alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir
Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
16.03.2022 - 15:49 | Son Güncelleme: 16.03.2022 - 15:51
Türkiye Gazetesi
Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
836841 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/836841.aspx
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