Türkiye Gazetesi

İstanbul Şişli’de bulunan Marriot Hotel’de düzenlenen zirveye sektörlerinin önde gelen kurumlarının yöneticileri ve temsilcileri katıldı. Zirvede kurumların yanı sıra medya dünyasından birçok isme ve televizyon programına ödüller verildi. İhlas Koleji’nin almış olduğu ödülü değerlendiren İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, ödülün alınmasında emeği geçen tüm İhlas Koleji çalışanlarına teşekkür etti. Kalitenin var edilmesinin ve sürdürülebilir olmasının bir ekip işi olduğuna vurgu yapan Bedri Yeltekin, “Okullarımızda çalışan gerek eğitim kadromuz gerekse personellerimiz eğitimin bir gönül işi olduğuna yürekten inanarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Böylesine güzel bir ekibin parçası olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. Pandemi sürecinde artık sona gelindiğine inandığını ifade eden Yeltekin, tüm iyi gelişmelere rağmen okullarında Covid-19 tedbirlerinin en üst seviyede alındığının da altını çizdi.

İhlas Koleji öğrencisi Sena Türkmen'den karatede birincilik Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Okullar Arası Karate Müsabakaları Grup Aşaması’nda Özel Beylikdüzü İhlas Fen Lisesi öğrencisi Sena Türkmen 48 kiloda birinci oldu.