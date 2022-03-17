Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyonla savaş resmen başladı. Binlerce Ukraynalı vatandaş ülkesinden ayrılmak zorun kaldı. Savaş nedeniyle Ukrayna’dan dönmek durumunda kalan Türk öğrenciler yatay geçiş başvurusu yaptı. Ukrayna’da okuyan 3 bin 600’ü aşkın Türk öğrenci Türkiye’de okumak için yatay geçiş başvurusu yaptı.

3 BİN 600 ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU YAPTI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yatay geçiş için başvuru yapan öğrencilerle ilgili işlemlerin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını söyledi. Özvar'ın verdiği bilgiye göre, yatay geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler ilan edilecek. Ardından da üniversitelere başvuru süreci başlayacak. Şartları sağlamayanlara ise özel öğrenci statüsü verilecek. Özvar, "Burada alabilecekleri kredileri, kendi okullarında saydırabilecekler. Açıkta kalmalarını arzu etmiyoruz" dedi.

ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE OKUYACAKLAR

Son sınıfta olan ve Türkiye'de özel öğrenci statüsünde olacak öğrencilerin durumunu da değerlendiren YÖK Başkanı "Burada yarım dönem özel öğrenci statüsünde okuduğu üniversitenin diplomasını alması mevzuat olarak mümkün değil" dedi.

Rusya-Ukrayna arasında 15 maddelik barış planı iddiası! Türkiye detayı dikkat çekti Rusya-Ukrayna arasında müzakere süreci devam ediyor. Financial Times gazetesi Kiev ve Moskova arasında 15 maddelik geçici bir barış olanı olduğunu öne sürdü. Barış planında Türkiye detayı ise dikkat çekti.