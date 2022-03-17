Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir.
KOSTÜ öğretim üyesi alıyor
17.03.2022 - 16:07 | Son Güncelleme: 17.03.2022 - 16:09
Türkiye Gazetesi
KOSTÜ öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
837285 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/837285.aspx
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