Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay | İSTANBUL

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ukrayna’da üniversitede okuyan Türk öğrenciler için açıklama yaptı. Ukrayna'dan yatay geçiş için başvuran öğrenci sayısı 3.600'ü geçerken Özvar, başvuru yapan öğrencilerin işlemlerinin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını belirtti. Özvar şunları söyledi: Ukrayna’dan ülkemize dönen ve oradaki üniversitelerde okuyan öğrencilerden öncelikle öğrenim bilgilerini detaylı olarak sundukları verileri şu anda tahlil ettiğimizi, sınıflandırdığımızı sizlerle paylaşmak isterim. Yani şu anda hangi üniversitede, hangi bölümde, hangi programda kaç öğrenci okuyor, hangi sınıfta okuyorlar bütün bunların hepsini ikametgâh adreslerine varıncaya kadar şu anda tasnif ediyoruz. Dolayısıyla ilk yaptığımız şey hâlihazırdaki tabloyu iyi anlamak ve ona karşı hızlıca eylem planı hazırlamak eylem ortaya koymaktır. Birkaç gün içerisinde başvuru yapan öğrencilerle ilgili işlemler tamamlanacaktır. Bu işlemlere göre Türkiye’de yatay geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler ilgili üniversitelere başvuru imkânı kazanmış olacaklar.

YÖK’ten Ukrayna’dan yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler hakkında açıklama YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ukrayna’daki savaş nedeniyle eğitimlerine ara vererek ülkeden ayrılan Türk öğrencileri hakkında açıklama yatı. Özvar, Türkiye’de okumak için yatay geçiş başvurusunda bulunan 3 bin 600 öğrencinin işlemlerinin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını, son sınıfta olan öğrencilerin ise özel öğrenci statüsünde durumlarının değerlendirileceğini kaydetti.

