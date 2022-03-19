Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Geçen yıl 15 milyon 382 bin lira kazanç sağlayarak "Türkiye'de en çok gelir elde eden ikinci meslek lisesi" olan Şanlıurfa'daki Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl ilk sırada yer almak istiyor. Merkez Karaköprü ilçesindeki meslek lisesinin öğrencileri, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Grafik ve Fotoğrafçılık, Metal Teknolojisi, Elektrik-Elektronik, İnşaat Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojileri, Tekstil Teknolojileri ile Bilişim Teknolojileri alanlarında hem eğitim alıyor hem de üretim yapıyor. Ürettikleriyle 2020'de 11 milyon, 2021'de ise 15 milyon 382 bin lira kazanç elde eden okul, geçen yılı bu alanda ikinci olarak tamamladı. Okul müdürü Müslüm Baran, fabrika gibi çalışan bir okulda görev yapmanın kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Elektrik Bölümü 11. sınıf öğrencisi Ömer Tugay, eğitim almanın yanı sıra okulda yaptığı işlerle ailesine ekonomik katkı sağladığı için mutluluk duyduğunu söyledi. Nur Muhammed Yıldırım da okul bittikten sonra rahatlıkla iş bulabileceği için mutlu olduğunu aktararak "Okulda aldığımız eğitimin yanında para kazanabiliyoruz. Eğitim aldığım elektrik alanında birçok yerde iş bulacağıma inanıyorum. Kendimi iş konusunda şanslı buluyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Mahmut Özer, 7 buçuk ayda neyi başardı? Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer göreve geldiği yaklaşık yedi buçuk ayda mesleki eğitimde gerçekleştirdiği paradigma değişimi ile genç işsizliğe savaş açtı. Mesleki Eğitim Kanunu'nda öncelikle üç düzenleme yaptı. Hem çalışan hem de işveren için çok cazip bir model ortaya koydu. Ardından başarı çorap söküğü gibi geldi.