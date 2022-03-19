Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
19.03.2022 - 16:35 | Son Güncelleme: 19.03.2022 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Doğuş Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
838047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/838047.aspx
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