Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 10 öğretim görevlisi alacak
20.03.2022 - 17:12 | Son Güncelleme: 20.03.2022 - 17:16
Türkiye Gazetesi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 10 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : personel,
838389 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/838389.aspx
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