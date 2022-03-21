Türkiye Gazetesi

Kar yağışının devam ettiği Mart ayında bahar henüz ülkeye giriş yapmadı. Bu kapsamda yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı sonrası Kastamonu'da 10 ilçe için eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLÇELER

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitime kar engeli! Bazı illerde okullar tatil edildi Günlerdir yurdu etkisi altına alan kar, eğitimin de aksamasına sebep oldu. Bu sebeple bazı yerlerde yarın okullarda eğitim yapılmayacak.

Bir şehir kar altında! Eğitime kar engeli Rize'de yaşanan yoğun kar yağışının ardından Valilik ilgenelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

22 ilde eğitime kar engeli Yurdu etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler bazı üniversitelerde dahil 24 ilde eğitime 1 gün ara verildi.