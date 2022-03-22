Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim elemanı alıyor
22.03.2022 - 17:30 | Son Güncelleme: 23.03.2022 - 04:43
Türkiye Gazetesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 3 öğretim elemanı alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
839163 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/839163.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER