Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin İlgili Maddeleri Uyarınca ''Öğretim Üyesi'' Alınacaktır.
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
22.03.2022 - 17:20 | Son Güncelleme: 23.03.2022 - 04:44
Türkiye Gazetesi
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
839166 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/839166.aspx
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