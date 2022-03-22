Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.

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