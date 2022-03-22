Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alınacaktır.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
22.03.2022 - 17:22 | Son Güncelleme: 23.03.2022 - 04:44
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
839169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/839169.aspx
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