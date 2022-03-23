Türkiye Gazetesi

Mart ayının sonlarına geldiğimiz günlerde yurdun bazı noktalarında kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda günlük hayatta zorluklar yaşanan illerde valilikler tatil ve izin kararları alıyor. Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köyleri ile Tatvan ve Mutki ilçelerinde okullar tatil edildi. Samsun'un 4 ilçesinde, eğitime 1 günlüğüne ara verildi. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

BİTLİS

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle ilçe merkezi ile köy okullarında eğitim öğretime 23 Mart Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı ise olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklardan dolayı ilçede yarın yatılı bölge okulları (YBO) hariç resmi ve özel tüm okulların tatil edildiğini, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

SAMSUN

Samsun'un 4 ilçesinde, bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime 1 günlüğüne ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Asarcık, Ayvacık, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde, 23 Mart Çarşamba günü bazı okulların tatil edildiği belirtildi.

Eğitim öğretime ara verilen okulların detaylı listesine İl Milli Eğitim Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilecek.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda ilçede eğitim ve öğretime, il genelinde ise taşımalı eğitime 23 Mart Çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Lapa lapa yağan kar sonrası valilikler harekete geçti: Eğitime kar engeli Yoğun kar yağışının gerçekleştiği bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

Eğitime kar engeli! Bazı illerde okullar tatil edildi Günlerdir yurdu etkisi altına alan kar, eğitimin de aksamasına sebep oldu. Bu sebeple bazı yerlerde yarın okullarda eğitim yapılmayacak.

Bir şehir kar altında! Eğitime kar engeli Rize'de yaşanan yoğun kar yağışının ardından Valilik ilgenelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.