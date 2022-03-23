Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
23.03.2022 - 17:19 | Son Güncelleme: 23.03.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
839607 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/839607.aspx
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