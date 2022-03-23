Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
23.03.2022 - 17:21 | Son Güncelleme: 23.03.2022 - 17:21
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
839616 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/839616.aspx
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