Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24.03.2022 - 17:27 | Son Güncelleme: 24.03.2022 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
840045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/840045.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER