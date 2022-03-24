Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Okan Üniversitesi 160 öğretim üyesi alacak
24.03.2022 - 17:28 | Son Güncelleme: 24.03.2022 - 17:29
Türkiye Gazetesi
İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü, 160 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
840048 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/840048.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER