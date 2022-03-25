Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Çanakkale Belediye Başkanlığı zabıta alımı yapacak
25.03.2022 - 17:25 | Son Güncelleme: 25.03.2022 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Belediye Başkanlığı zabıta alımı yapacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
840465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/840465.aspx
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