Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
KOSGEB sözleşmeli bilişim personeli alacak
25.03.2022 - 17:27 | Son Güncelleme: 25.03.2022 - 17:30
Türkiye Gazetesi
KOSGEB, sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.
Etiketler : personel,
840471 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/840471.aspx
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