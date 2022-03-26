Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Erciyes Teknopark tarafından Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşan Özvar, dünyanın her yerinde üniversitelerin, beşeriyetin bugün karşı karşıya kaldığı sıkıntıları çözmek için çaba harcadığını söyledi. Özvar; savaş, salgın hastalıklar, açlık, zorunlu göç ve global ısınma gibi küresel hâle gelen krizlere çareler aramanın bugün üniversitelerin omzuna yüklenen bir sorumluluk olarak görüldüğünü belirtti. Üniversitelerin uluslararası rekabette küresel pozisyonlarını korumak ve artan sproblemlere çare bulabilmek için yeni yol arayışı içinde olduğuna değinen Özvar, kimi üniversitelerin birleşme yoluna gittiğini ifade etti. Özvar “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından her yıl yapılan performans değerlendirmesi sonuçlarına göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından araştırma üniversitelerine kaynak tahsis edilecektir” dedi.

YÖK’ten Ukrayna’dan yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler hakkında açıklama YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ukrayna’daki savaş nedeniyle eğitimlerine ara vererek ülkeden ayrılan Türk öğrencileri hakkında açıklama yatı. Özvar, Türkiye’de okumak için yatay geçiş başvurusunda bulunan 3 bin 600 öğrencinin işlemlerinin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını, son sınıfta olan öğrencilerin ise özel öğrenci statüsünde durumlarının değerlendirileceğini kaydetti.