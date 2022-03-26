Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Üniversite sınavı için geçtiğimiz aylarda yapılan düzenlemeyle baraj puanı kalktı. Temel Yeterlilik Testi’nin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak revize edildi. Bu değişikliklerin ardından 18-19 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) rekor düzeyde bir başvuru gerçekleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yeni tabloyu değerlendirdi. Aygün “2022-YKS, beş yıl içinde en çok adayın başvurduğu YKS olma özelliği taşıyor” dedi. Halis Aygün, 18 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 aday, 19 Haziran Pazar sabah oturumu Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) 2 milyon 56 bin 512 aday, öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi’ne (YDT) 168 bin 430 adayın katılacağını belirtti.

YAKLAŞIK YÜZDE 25 ARTTI

ÖSYM Başkanı Aygün “2022-YKS'ye gireceklerin sayısı 635 bin 522 aday artışıyla geçen yıla oranla yüzde 24,36 arttı. 2021-YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 607 bin 903 iken bu yıl 2022-YKS'ye 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu” bilgisini verdi. Halis Aygün, adayların öğrenim durumlarına ilişkin şunları söyledi: Lise son sınıfta olan aday sayımız 923 bin 37 (yüzde 28,23), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 1 milyon 556 bin 730 (yüzde 47,99). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş veya kayıtlı aday sayımız ise 389 bin 823 (yüzde 12,27), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 293 bin 136 (yüzde 9,03). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 80 bin 699 (yüzde 2,48).

EN YAŞLISI 88 YAŞINDA

Lise son sınıf adaylarından 480 bin 112’sinin (yüzde 52) kadın, 442 bin 925'inin (yüzde 48) erkek olduğunu belirten Aygün, mezun adaylardan 1 milyon 110 bin 279'unun kadın, 1 milyon 210 bin 109'unun erkek olduğunu aktardı. Aygün, şöyle devam etti: Genel toplamda 2022-YKS’de 1 milyon 590 bin 391 (yüzde 49) aday kadın, 1 milyon 653 bin 34 (yüzde 51) aday ise erkeklerden oluşuyor. Sınava girecek adayların yaş ortalaması 23,8, beklenildiği gibi 18-20 yaş aralığında yoğunlaşma var. En yaşlı adayımız 88 yaşında. 30-88 yaş aralığında 578 bin 163 aday bulunmaktadır. 50-88 yaş aralığında 43 bin 787 adayımız yer almaktadır.

MESLEKİ EĞİTİMİ SEKTEYE UĞRATACAK

Eğitimci İlhan Sevin “Başvuru sayısındaki rekor artışın temel sebebi, YKS’de baraj puanlarının kaldırılmasıdır” dedi. Sevin şunları söyledi: Başvuran adaylar arasında, lise son öğrencilerin yanı sıra daha önceleri hiçbir şekilde bir programa yerleşemeyenler, hâlihazırda üniversite öğrencileri de var. İş bulma kaygısı, kıdem alma vb. sebeplerle birçok kişi bir şekilde üniversite diploması almak istiyor. Baraj puanlarının kaldırılmasının daha çok vakıf üniversitelerinin boş kontenjanlarının dolmasına yarayacaktır. Ama eğitim sistemine ciddi zarar verecek kanaatindeyim. Mesela, mesleki eğitimi sekteye uğratacaktır. Meslek lisesinde motor bölümünde okuyan bir öğrenci kendi alanında uzmanlaşacağına alanı ile ilgili olmayan diğer programlara yönelecektir. ‘Nasıl olsa bir yere kapağı atarım’ düşüncesi ile lisede akademik olarak zayıf olan öğrencilerin çalışma motivasyonlarını düşürecektir. Bu da öğretmenlerin işini zorlaştıracaktır. Baraj puanın altında kalan bir milyona yakın aday, sisteme dâhil edilecek. Bunun rekabeti artıracağını düşünmüyorum. Tez zamanda baraj puan uygulamasının yeniden getirilmesini gerekir. Diğer türlü diplomalı işsiz sayısı da artacaktır.

KALABALIK GÖZÜNÜZÜ KORKUTMASIN

Eğitimci Salim Ünsal: Ülke genelinde her 100 kişiden 4’ü 2022 YKS’ye giriyor olacak. Mezun grupta sınava girecek aday sayısı toplamı 2 milyon 320 bin 388 olurken lise son sınıf düzeyinde sınava ilk defa girecek aday sayısı 923 bin 37’de kaldı. ÖSYM bu yıl YKS için aday başına 193 lira 57 kuruş sınav ücreti tahsilatı yapmış oldu. Sadece TYT'ye başvurup AYT veya YDT’ye başvuruda bulunmayan 1 milyon 177 bin 897 adayın ilk hedefi öğrencilik haklarından faydalanıp toplu taşıma araçlarını öğrenci bileti ile kullanmak ya da sinema, tiyatro ve müze gibi yerlere öğrenci bileti ile girmek olabilir... Başvuruların aşırı arttığı ve mezun sayısının kitlenin fazlasını oluşturduğu yıllarda ortalamalar düşer. Kalabalık gözünüzü korkutmasın. Rekabetçi bir kalabalık değil bu... Bu yıl başvurduğu halde sınava girmeyen sayısında da bir patlamanın olması beklenebilir.

YKS'de sıfır çeken 1.137 program var “Sıfırcıların toplam kontenjanı 13 bin 544. Bunların 1.573’ü 2 yıllık, 11.971’i 4 yıllık. Tablonun 6 bin 184’ü devlet, 4 bin 359’u vakıf üniversitesinde. Doğru planlama şart”