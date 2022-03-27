Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 57 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 465 sözleşmeli personel alacak
27.03.2022 - 16:58 | Son Güncelleme: 27.03.2022 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 465 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : sözleşmeli personel,
841137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/841137.aspx
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